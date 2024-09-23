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В Крыму украинцу дали срок за шпионаж

Суд в Крыму приговорил украинца Сухачева к 14 годам колонии за шпионаж

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Суд в Крыму приговорил гражданина Украины к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье УК РФ «Шпионаж». Об этом сообщает УФСБ России по Центральному военному округу, передает РИА Новости.

Отмечается, что М.А. Сухачев собирал информацию о применении зенитно-ракетных подразделений Вооруженных сил России в ходе проведения спецоперации на территории Запорожской области, после чего передавал полученные сведения в украинские спецслужбы.

Мужчина был признан виновным в шпионаже путем передачи украинской стороне сведений, которые могли использовать против ВС РФ.

20 сентября сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил 62-летнего гражданина Украины Сергея Спартесного к 12 годам тюрьмы за шпионаж.

19 сентября Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии украинца Александра Матюхина, который обвинялся в передаче информации о дислокации ВС России брату из Вооруженных сил Украины.

Ранее ФСБ уличила в госизмене программиста из Тюмени за связь с иностранной организацией.

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