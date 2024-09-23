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«Страшно отправлять детей в школу»: в Приморье медведь задрал двух мужчин у них дома

Жительница Лучегорска заявила, что медведи бегают по поселку, как будто это их дом

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gigello/Shutterstock/FOTODOM

В приморском поселке Лучегорск медведь задрал отца и сына, зайдя к ним в дом. Местная жительница Елена пожаловалась «Газете.Ru», что ей страшно отправлять детей в школу и ходить по улице, потому что медведи бегают по населенному пункту, будто «это их второй дом».

«Слышала о трагедии, соболезную родным. Задрал двух мужчин, лично их не знала. Надеюсь, медведя быстро отловят. У нас его могут дня два ловить. Страшно ходить и отправлять детей в школу. Бегают по Лучегорску, как будто это их второй дом. Сейчас зимой будет тигра где-нибудь рядом бегать. Он зашел к ним [в дом]. Скорее всего еды не хватает. Медведь — хищное животное, сейчас осень, еды мало, вот он сначала собачку покушал, а потом вовсе озверел, что решил в дом попасть», — сказала она.

23 сентября управление министерства природы по региону сообщило, что в минувшие выходные медведь задрал двух мужчин — отца и сына — неподалеку от поселка Лучегорск в Приморье. Отмечается, что хищник зашел к людям в дом, а за день до трагедии — напал на собаку и съел ее. В ведомстве предполагают, что это был крупный взрослый бурый медведь. В связи с произошедшим выдано разрешение на отстрел, специалисты охотназдзора ищут животное.

Ранее в Калужской области медведь загрыз мужчину, гулявшего с собаками.

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