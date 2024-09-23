Россиянин посадил на привязь провинившегося пастуха по его желанию и пошел под суд

В Волгоградской области мужчину обвиняют в том, что он держал на привязи своего работника. Об этом сообщает V1.ru.

Инцидент произошел в селе Дмитриевка. У владельца фермы, на которой работал пострадавший, было 150 коров и несколько сотрудников, которые помогали присматривать за скотом.

Спустя некоторое время после найма на работу, пастух выпил так много алкоголя, что уснул и потерял стадо. После того, как владелец фермы узнал о ситуации, между ними произошел разговор, в котором мужчина пообещал исправиться.

«Чтобы быстрее реабилитироваться, сам попросил привязать его в доме, чтобы не смог достать алкоголь и быстрее «переболел», – поделился адвокат хозяина скота.

Спустя три часа, каким-то образом пьяный пастух смог разрезать веревку и уйти. Мужчина отправился за алкоголем, но его заметили соседи, у которых с владельцем фермы был конфликт. Они сказали россиянину обратиться в полицию, что он и сделал.

Позже мужчина протрезвел и решил попросить прощения, но фермера уже задержали.

По данным источника, самого пастуха после этого пытали, после чего он уехал к родственникам в Волгоград. Затем он позвонил матери бывшего начальника и рассказал, что находится в Камышине, откуда его не выпускают. Где находится россиянин, неизвестно.

Тем временем, как сообщает источник, самому фермеру грозит срок до 15 лет за незаконное лишение свободы человека.

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