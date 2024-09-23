Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин посадил на привязь провинившегося пастуха по его желанию и пошел под суд

В Волгоградской области фермера задержали за то, что посадил на привязь пастуха

close
Depositphotos

В Волгоградской области мужчину обвиняют в том, что он держал на привязи своего работника. Об этом сообщает V1.ru.

Инцидент произошел в селе Дмитриевка. У владельца фермы, на которой работал пострадавший, было 150 коров и несколько сотрудников, которые помогали присматривать за скотом.

Спустя некоторое время после найма на работу, пастух выпил так много алкоголя, что уснул и потерял стадо. После того, как владелец фермы узнал о ситуации, между ними произошел разговор, в котором мужчина пообещал исправиться.

«Чтобы быстрее реабилитироваться, сам попросил привязать его в доме, чтобы не смог достать алкоголь и быстрее «переболел», – поделился адвокат хозяина скота.

Спустя три часа, каким-то образом пьяный пастух смог разрезать веревку и уйти. Мужчина отправился за алкоголем, но его заметили соседи, у которых с владельцем фермы был конфликт. Они сказали россиянину обратиться в полицию, что он и сделал.

Позже мужчина протрезвел и решил попросить прощения, но фермера уже задержали.

По данным источника, самого пастуха после этого пытали, после чего он уехал к родственникам в Волгоград. Затем он позвонил матери бывшего начальника и рассказал, что находится в Камышине, откуда его не выпускают. Где находится россиянин, неизвестно.

Тем временем, как сообщает источник, самому фермеру грозит срок до 15 лет за незаконное лишение свободы человека.

Ранее в Одинцово пытались спасти собаку, которую хозяин привязал к дереву и бросил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами