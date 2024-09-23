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Педагоги оценили законопроект о борьбе с буллингом в школах

Член профсоюза «Учитель» Луховицкий: школы не смогут уследить за буллингом

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Depositphotos

Идея обязать российские школы следить за детьми и вовремя замечать случаи буллинга для передачи информации в Комиссию по делам несовершеннолетних нереализуема. За этим уже идет контроль, а утверждение подобных законов только добавит работы педагогам и создаст для них новую форму отчетности, заявил сопредседатель профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Общественной Службой Новостей.

Напомним, в Госдуме разработали законопроект о борьбе с травлей в школах. В числе прочего он предполагает обязанность школ в случае обнаружения признаков травли сообщать об этом в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая даст оценку ситуации. Если факт буллинга установят, то с ребенком-агрессором проведут «индивидуальную профилактическую работу». По мнению Луховицкого, это будет еще один мониторинг, который ляжет на плечи классных руководителей.

Также на сегодня есть список отчетов, которые школы должны предоставлять Минпросвещению, и принятие нового закона будет означать вмешательство в права ведомства, считает эксперт. По его мнению, новый закон в случае принятия приведет к написанию учителями «подлых отчетов» и выдумыванию информации, так как на самом деле мониторить буллинг, в том числе в соцсетях, как это предлагается, невозможно.

На сегодня известно, что законопроект направлен в федеральные органы власти для согласования, а его внесение в Госдуму ожидается до конца года.

«Поэтому речь идет не о пользе, речь идет о том, чтобы чиновники могли показать, как они хорошо работают», – заключил Луховицкий.

Ранее сообщалось, что в России хотят убрать термин «буллинг» из школьных программ.

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