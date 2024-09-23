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В Петербурге из-за шалости на эскалаторе школьника госпитализировали с переломами

В Петербурге подросток пострадал после катания на эскалаторе

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Школьник из Петербурга попал в больницу после того, как прокатился на эскалаторе. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в торговом центре около станции метро «Беговая». По данным издания, 14-летний школьник решил похвастаться своими навыками. На этаж он поднялся как обычно, чтобы спуститься он залез на поручень эскалатора. В какой-то момент молодой человек потерял равновесие и упал.

«С места происшествия его госпитализировали в тяжелом состоянии», – сообщается в публикации.

В больнице у пациента диагностировали перелом ребер, пневмоторакс и ушибы внутренних органов.

Как сообщает «Фонтанка», восьмиклассник получил травмы на эскалаторе между первым и вторым этажом. Его состояние оценивается как тяжелое. Помимо перечисленных повреждений, у него ушиб легкого.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. О том, какие были приняты меры, не сообщается.

Ранее в Ленобласти медиков госпитализировали с переломами после ДТП со скорой помощью.

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