Врачи рассказали, кому противопоказано принимать контрастный душ

Контрастный душ может быть крайне опасен для некоторых людей, так как любое взаимодействие — термическое и физическое – влияет на сосудистую систему и провоцирует ее ответ. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал кардиолог, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, д.м.н. Юрий Конев.

Особенно опасны подобные манипуляции для людей, имеющих какие-либо нарушения сердечно-сосудистой системы. Контрастный душ для них грозит серьезными осложнениями и «сосудистой катастрофой» — инфарктом или инсультом, отметил кардиолог.

«Если вы не планируете в скором времени умирать, покончить с этой жизнью побыстрее, то следует избежать контрастного душа и слишком горячих ванн, особенно в преклонном возрасте», – подчеркнул врач.

Напомним, кардиологи отмечают, что храп и прерывистый сон могут сигнализировать о нарушениях в работе сердца. Кроме того, в список симптомов сердечных болезней входят ком в горле, боль в нижней челюсти – это может быть признаком стенокардии, напряжения и ишемической болезни сердца.

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