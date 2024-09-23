Против вандала, разгромившего могилу Маслякова в Москве, возбудили уголовное дело

Против молодого человека, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова в Москве, завели уголовное дело. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Накануне вечером сотрудники полиции задержали и доставили в отделение 19-летнего Кирилла К., который разгромил могилу Александра Маслякова. Перед тем, как вырвать надгробный крест, разбросать цветы и фотографии, молодой человек заявил, что ведущий КВН «недостоин там лежать». Не исключено, что вандал совершил нападение на могилу под воздействием наркотиков. После инцидента могилу Маслякова восстановили: ее привели в порядок, крест и фотографии вернули на место.

Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. В 2022 году у него обнаружили рак легких, после чего ведущий покинул КВН. В последнее время его заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего программы на 2024 год.

Незадолго до трагедии Масляков полностью передал своему сыну компанию «АМиК», владеющую правами на бренд «КВН» и все, что с ним связано. Что известно о доходах предприятия и наследстве ведущего — в материале «Газеты.Ru».

Ранее онколог объяснил быстрое развитие рака у Маслякова.