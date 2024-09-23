Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ начнут записывать депортацию мигрантов на видео

ФССП начнет записывать на видео процесс депортации мигрантов из России

close
Максим Блинов/РИА Новости

Судебные приставы получат возможность записывать весь процесс депортации мигрантов на видео. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

«ФССП будет снимать на видеокамеру всю свою работу — от конвоирования уклонистов в суд до выдворения иностранцев за пределы России», — говорится в публикации.

Отмечается, что отснятые видеоматериалы будут храниться в архиве, а о съемке приставы будут предупреждать заранее. Для записи процесса будут использоваться IP-камеры, видеорегистраторы, фотоаппараты и прочие устройства.

В ФССП полагают, что видеорегистрация позволит избежать совершения мигрантами правонарушений.

До этого РЕН ТВ сообщало, что в Ленинградской области безработного мигранта задержали по подозрению в надругательстве над детьми на детской площадке. Инцидент произошел в поселке Токсово. Неизвестный мужчина совершил надругательство над детьми на детской площадке.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами