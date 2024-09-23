В РФ начнут записывать депортацию мигрантов на видео

Судебные приставы получат возможность записывать весь процесс депортации мигрантов на видео. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

«ФССП будет снимать на видеокамеру всю свою работу — от конвоирования уклонистов в суд до выдворения иностранцев за пределы России», — говорится в публикации.

Отмечается, что отснятые видеоматериалы будут храниться в архиве, а о съемке приставы будут предупреждать заранее. Для записи процесса будут использоваться IP-камеры, видеорегистраторы, фотоаппараты и прочие устройства.

В ФССП полагают, что видеорегистрация позволит избежать совершения мигрантами правонарушений.

До этого РЕН ТВ сообщало, что в Ленинградской области безработного мигранта задержали по подозрению в надругательстве над детьми на детской площадке. Инцидент произошел в поселке Токсово. Неизвестный мужчина совершил надругательство над детьми на детской площадке.

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