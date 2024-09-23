Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родители детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание

Родители погибших после отравления в Красноярском крае детей пришли в сознание

Родители детей, погибших в результате отравления неизвестным веществом в Красноярском крае, пришли в сознание. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Их состояние стабильное, близкое к удовлетворительному. Родителей скоро допросят сотрудники СК.

До этого стало известно, что от отравления умер четвертый ребенок. Ребенку было 12 лет. Предварительно, дети умерли от токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования.

В красноярском селе многодетная семья попала в больницу, поужинав пельменями и курицей из местного магазина. Выжившие, в числе которых беременная женщина, остаются в тяжелом состоянии. Среди версий произошедшего — роковая ошибка: во время готовки семья могла перепутать приправу с отравой для мух. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что мать отравившихся пельменями детей находится на девятом месяце беременности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами