Родители детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание

Родители детей, погибших в результате отравления неизвестным веществом в Красноярском крае, пришли в сознание. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Их состояние стабильное, близкое к удовлетворительному. Родителей скоро допросят сотрудники СК.

До этого стало известно, что от отравления умер четвертый ребенок. Ребенку было 12 лет. Предварительно, дети умерли от токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования.

В красноярском селе многодетная семья попала в больницу, поужинав пельменями и курицей из местного магазина. Выжившие, в числе которых беременная женщина, остаются в тяжелом состоянии. Среди версий произошедшего — роковая ошибка: во время готовки семья могла перепутать приправу с отравой для мух. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что мать отравившихся пельменями детей находится на девятом месяце беременности.