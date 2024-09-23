Житель Коренева при выезде в Курск трижды был атакован беспилотниками

Житель Коренева Кореневского района Курской области Сергей рассказал военному следователю, как трижды был атакован дронами при попытке уехать после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео беседы.

Сергей обратил внимание, что взрывы и стрельба были слышны в селе с 6 августа. 10 августа, по его словам, «стало громче».

«Меня немного зацепило — дрон сбросил гранату. <…> Я услышал, как сзади что-то бахнуло», — сказал он.

Житель Коренева добавил, что он был в гражданской одежде, автомобиль тоже был не военный. Затем за ним еще дважды «погнался дрон».

Военные следователи СК РФ фиксируют преступления украинских военных, совершенные в отношении мирных жителей Курской области. В рамках этой работы опрашивают местных жителей, которые подверглись нападению украинских войск.

Некоторые граждане во время вторжения украинских войск не хотели покидать дома и просили выдать им оружие для защиты своих жилищ.

Ранее сообщалось, что депутаты бундестага от АдГ направили запрос кабмину ФРГ об атаке ВСУ под Курском.