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В СФ анонсировали поправки о смягчении санкций за утечки персональных данных

СФ: кабмин прорабатывает поправки о смягчении санкций за утечки данных

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Максим Блинов/РИА Новости

Правительство РФ прорабатывает поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за утечки персональных данных. Об этом сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, передает ТАСС.

«В настоящее время Минюстом России совместно с Минцифры России <…> осуществляется подготовка проекта поправок правительства РФ к законопроекту», — отметил Шейкин.

Он отметил, что снижение размера административной ответственности будет возможно в случае одновременного выполнения «ряда условий». Шейкин напомнил, что оператор персональных данных должен осуществлять ежегодные расходы на мероприятия по обеспечению информационной безопасности и отправить денежные компенсации пострадавшим от утечки россиянам.

В начале сентября стало известно, что в России за полгода утекло почти миллиард записей с персональными данными. Эта цифра почти в семь раз превышает численность населения России.

Ранее двух россиян задержали за создание крадущих личные данные программ.

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