Эксперт рассказал, кем нейросеть сможет работать на стройке

Активное развитие инструментов искусственного интеллекта уже сейчас помогает во многих сферах деятельности. О том, как нейросеть может способствовать работе строительных компаний, «Газете.Ru» рассказал директор департамента автоматизации инвестиционного холдинга Alias Group (основной актив — федеральный девелопер «Неометрия») Денис Бида.

«Искусственный интеллект только начинает свой путь в строительной отрасли, и в настоящее время в нашей сфере наступает эра поиска наиболее эффективного его применения. На первых этапах нейросеть станет помощником в использовании механизированных процессов — например, в управлении машинами. Так, ИИ научится работать с краном или заниматься транспортировкой стройматериалов. В целом, если обобщить, то для тех профессий, которые требуют механического или визуального действия, с большой долей вероятности в будущем могут быть созданы цифровые интеллектуальные решения. Это будет способствовать закрытию вопроса о нехватке кадров», — рассказал Бида.

Он также отметил, что одним из путей развития и применения ИИ в строительстве может стать отделка пространств: по заданным параметрам нейросеть сможет, к примеру, проводить штукатурку стен. На первых этапах за такой работой будет следить оператор, а после полноценного обучения процесс полностью перейдет в цифровой формат.

Еще одним направлением, где в будущем возможен полный переход к искусственному интеллекту, является охрана. Уже сейчас функции наблюдения с помощью нейросети, частично внедрены на площадках — среди них умные видеокамеры и системы оповещения.

«Применение ИИ будет экономически наиболее выгодно в строительстве в тех областях, где требуются квалифицированные сотрудники, которым необходимо долгое обучение. Среди таковых, к примеру, крановщики — это редкие и дорогостоящие специалисты, нехватка которых наблюдается на рынке. Использование инструментов нейросети для закрытия потребности в таких кадрах может быть практичным по всем параметрам. При этом если рассматривать разнорабочего и его потенциального «цифрового дублера», то создание и обучение последнего потребует больше финансовых вложений, чем поиск реального сотрудника», — добавил Бида.

В то же время, по его словам, ряд вакансий в строительной сфере еще долго будет недоступен ИИ. Прежде всего, это те направления, где требуется разработка проектов и их ведение на всех этапах реализации. Поэтому полноценным строителем или планировщиком нейросеть в ближайшем будущем вряд ли сможет стать, хотя некоторые элементы работы этих профессий она все же способна перенять на себя — среди них проверка расчетов, моделирование и многое другое. Также нейросеть даже при создании реалистичных аватаров не заменит живое общение — особенно это касается взаимодействия компании и клиента в премиальном сегменте недвижимости, где одной из ценностей аудитории является индивидуальный подход и персональное сопровождение.

При этом Бида отметил, что существующих наработок в области искусственного интеллекта недостаточно для их массового и эффективного внедрения в сфере строительства, поэтому в ближайшие пару лет закрыть вакансию крановщика или охранника с помощью нейросети не получится. Если же застройщик захочет создать индивидуальные для своей компании цифровые решения, которые помогут заменить тех или иных работников, то это будет весьма дорогостоящий проект, потому что фактически «нейросотрудника» придется создавать с нуля и потребуется определенное время для его обучения.

Ранее в России существенно возрос интерес бизнеса к искусственному интеллекту.