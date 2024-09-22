Сотрудники военкомата в Закарпатье отпустили задержанных священников УПЦ

Двоих священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), задержанных сотрудниками военкомата в Закарпатье, отпустили на свободу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Отец Василий и отец Степан на свободе!» — написал он.

По словам Дмитрука, священнослужителям вернули телефоны и документы.

Депутат уточнил, что отцу Степану, клирику Одесской епархии, военкомат дал трое суток на то, чтобы покинуть Закарпатскую область и явиться в одесский военкомат. Отца Василия обязали явится в хустский военкомат через месяц.

Вечером в воскресенье, 22 сентября, стало известно, что на Украине сотрудники военкомата похитили двух священников УПЦ.

В начале сентября сообщалось, что представители Православной церкви Украины пытались захватить Покровский храм УПЦ в городе Боярка Киевской области. Прихожане и служащие в храме священники призвали всех православных жителей Боярки защитить храм.

Ранее на Украине возбудили дело против депутата, защищавшего УПЦ.