В перевернувшемся в Турции микроавтобусе были туристы из России

В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали граждане РФ. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве в Анкаре.

В дипмиссии рассказали, что девять россиян получили легкие травмы. Им оказали первую помощь в больницах провинции Невшехир, госпитализация им не понадобилась.

Микроавтобус с туристической группой из 18 человек перевернулся у города Аджигель после того, как водитель потерял управление на мокрой после дождя трассе. Туристы возвращались в Анталью после поездки в Каппадокию. В результате произошедшего пострадали 15 иностранцев, два водителя и гид.

15 сентября в Египте перевернулся автобус, половина пассажиров которого были россиянами. Всего пострадали более 40 человек, они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. В туротрасли сообщили, что туристы купили экскурсию у уличных торговцев. Из-за этого их расходы на лечение не будут покрыты медицинской страховкой, оформленной туроператорами.

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсацию при травмах во время отпуска.