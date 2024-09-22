Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В перевернувшемся в Турции микроавтобусе были туристы из России

Посольство РФ: в ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян

В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали граждане РФ. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве в Анкаре.

В дипмиссии рассказали, что девять россиян получили легкие травмы. Им оказали первую помощь в больницах провинции Невшехир, госпитализация им не понадобилась.

Микроавтобус с туристической группой из 18 человек перевернулся у города Аджигель после того, как водитель потерял управление на мокрой после дождя трассе. Туристы возвращались в Анталью после поездки в Каппадокию. В результате произошедшего пострадали 15 иностранцев, два водителя и гид.

15 сентября в Египте перевернулся автобус, половина пассажиров которого были россиянами. Всего пострадали более 40 человек, они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. В туротрасли сообщили, что туристы купили экскурсию у уличных торговцев. Из-за этого их расходы на лечение не будут покрыты медицинской страховкой, оформленной туроператорами.

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсацию при травмах во время отпуска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами