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Тихорецкие школа и детсад не вернутся к обычной работе после атаки БПЛА

В Тихорецком районе после атаки ВСУ ограничена работа школы и детсада

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

После субботней атаки БПЛА некоторые образовательные учреждения не будут работать в обычном режиме, сообщил глава Тихорецкого района Антон Перепелин в Telegram-канале.

По его словам, большинство местных школ и детсадов вернутся к работе. Однако есть два исключения:

  • 8 школа станицы Новорождественской 23 сентября будет работать в дистанционном режиме;

  • детсад «Вишенка» в поселке Каменный временно прекратит функционировать. Детей распределят в другие районные образовательные учреждения.

Перепелин также написал, что в Краснодарском крае сняты блок-посты на выезде из Тихорецка, движение по трассе в сторону станицы Новорождественской и Краснодара возобновлено, а работы по разминированию территории закончены.

Накануне в Тихорецком районе были подавлены два украинских дрона. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на склад с взрывоопасными предметами. Началась их детонация. Власти приняли решение эвакуировать местных жителей. В Тихорецке был организован пункт временного размещения. Кроме того, в городе ограничивали движение по железной дороге, а оперштаб вводил запрет на ведение полевых работ в радиусе 10 км от детонировавшего склада.

Ранее жители описали происходящее на Кубани после атаки БПЛА словами «ситуация треш».

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