Установленные после атаки БПЛА блок-посты на выезде из Тихорецка сняты

В Краснодарском крае сняты блок-посты на выезде из Тихорецка, установленные после атаки БПЛА 21 сентября. Об этом написал глава Тихорецкого района Антон Перепелин в Telegram-канале.

По его словам, движение по трассе в сторону станицы Новорождественской и Краснодара возобновлено. Работы по разминированию территории тоже закончены.

«На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Тихорецкого района решено: жители могут возвращаться в свои домовладения», — сообщил чиновник.

Накануне в Тихорецком районе были подавлены два украинских дрона. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на склад с взрывоопасными предметами. Началась их детонация. Власти приняли решение эвакуировать местных жителей. В Тихорецке был организован пункт временного размещения. Кроме того, в городе ограничивали движение по железной дороге, а оперштаб вводил запрет на ведение полевых работ в радиусе 10 км от детонировавшего после атаки ВСУ склада.

Ранее глава Суджанского района сообщил, что не знал о наступлении ВСУ.