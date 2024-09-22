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В Сербии рядом со зданием парламента обнаружили бомбу времен Первой мировой войны

В Белграде около парламента нашли бомбу времен Первой мировой весом 280 кг

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Mirko Kuzmanovich/Depositphotos

В Белграде во время строительных работ около здания Национального собрания (Скупщины) рабочие нашли снаряд времен Первой мировой войны. Об этом сообщило МВД Сербии в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) со ссылкой на вице-премьера и главу ведомства Ивицу Дачича.

Опасная находка весом более 280 кг была обнаружена 19 сентября на улице Влайковичева, где ведется строительство подземного гаража. Саперы вывезли снаряд калибра 305 мм и обезвредили.

В конце августа строители в США обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Инцидент произошел в штате Колорадо. Сотрудники строительной компании вели работы и копали землю, когда наткнулись на неразорвавшуюся бомбу. Оказалось, что это учебный снаряд, с помощью которого будущие артиллеристы отрабатывали навыки перед отправкой на фронт во время Второй мировой войны.

В апреле неразорвавшийся боеприпас нашли во время работы экскаватора на реке Рейн в Кельне. Снаряд оказался американской авиационной бомбой. Движение автобусов, водного и железнодорожного транспорта в районе обнаружения опасной находки остановили. Среди эвакуированных были сотрудники и гости отеля Hyatt.

Ранее в Великобритании взрывотехники обезвредили немецкую бомбу весом в полтонны.

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