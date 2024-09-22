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В Пакистане подорвался на мине автомобиль делегации с послом РФ

В Пакистане подорвалась на мине машина делегации с послом РФ, ранены полицейские

Автомобиль сопровождения делегации с российским послом подорвался на мине в Пакистане, пострадали полицейские. Об этом сообщило в Telegram-канале посольство РФ в Исламабаде.

«По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения», — сообщила российская дипмиссия.

Уточняется, что представители дипкорпуса не пострадали.

В воскресенье посол РФ Альберт Хорев в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, организованном торгово-промышленной палатой Исламабада.

В начале сентября на границе Афганистана и Пакистана в провинции Хост возобновились вооруженные столкновения между радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) и пограничными войсками Пакистана. СМИ сообщали, что в боях задействованы тяжелые вооружения.

Ранее российские военные подорвались на мине и выжили.

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