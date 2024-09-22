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В Ленобласти медиков госпитализировали с переломами после ДТП со скорой помощью

В Ленобласти машина скорой врезалась в дерево на трассе

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Телеграм-канал «Петербургская полиция»

Медики Ленобласти попали в больницу после ДТП. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел ночью на трассе «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово». По версии правоохранителей, водитель скорой помощи съехал в кювет и врезался в дерево.

«Находившиеся в автомобиле две женщины-фельдшера, 60 и 48 лет – с множественными травмами госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», – поделились в ведомстве.

Во время аварии также пострадал водитель, но спасти его не удалось.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает «Фонтанка», все медики работали в тихвинской туберкулезной больнице. Старшая женщина получила переломы ног и костей таза. Помимо этого, у нее травмирована голова. Коллега россиянки поступила в медучреждение с травмой головы.

Известно, что водитель за прошедший год трижды нарушал правила дорожного движения, все они связаны с превышением скорости.

Ранее в Уфе перевернулась карета скорой помощи, пострадал ребенок и трое взрослых.

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