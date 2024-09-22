Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЮАР объявили восьмой уровень опасности из-за снегопада

Погодные службы ЮАР объявили восьмой уровень опасности из-за снегопада

close
Кадр из передачи SABC News

Южно-Африканская метеорологическая служба объявила восьмой уровень опасности в связи с продолжающимся в провинции Квазулу-Натал снегопадом. Об этом сообщил портал Mail&Guardian.

Из-за непогоды многие дороги остаются заблокированными. Центр по управлению стихийными бедствиями Квазулу-Натал уже провел заседание оперативного штаба. На нем участники приняли решение организовать для застрявших автомобилистов полевые кухни и раздачу одеял.

Председатель правления кооперативов и традиционных дел провинции Квазулу-Натал Туласизве Бутелези обратил внимание, что в результате снегопада в некоторых населенных пунктах произошли сбои в водоснабжении и подаче электроэнергии. По его словам, технические группы уже работают над решением проблемы.

О неожиданно выпавшем снеге в ЮАР накануне сообщил телеканал SABC News. По его данным, для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий власти приняли решение развернуть армию.

Ранее в Турции выпал «российский» снег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами