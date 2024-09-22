В ЮАР объявили восьмой уровень опасности из-за снегопада

Южно-Африканская метеорологическая служба объявила восьмой уровень опасности в связи с продолжающимся в провинции Квазулу-Натал снегопадом. Об этом сообщил портал Mail&Guardian.

Из-за непогоды многие дороги остаются заблокированными. Центр по управлению стихийными бедствиями Квазулу-Натал уже провел заседание оперативного штаба. На нем участники приняли решение организовать для застрявших автомобилистов полевые кухни и раздачу одеял.

Председатель правления кооперативов и традиционных дел провинции Квазулу-Натал Туласизве Бутелези обратил внимание, что в результате снегопада в некоторых населенных пунктах произошли сбои в водоснабжении и подаче электроэнергии. По его словам, технические группы уже работают над решением проблемы.

О неожиданно выпавшем снеге в ЮАР накануне сообщил телеканал SABC News. По его данным, для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий власти приняли решение развернуть армию.

Ранее в Турции выпал «российский» снег.