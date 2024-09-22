Полиция сорвала секс-вечеринку в Петербурге

Силовики в Санкт-Петербурге разогнали закрытую секс-вечеринку «Inferno» по доносу «Русской общины». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В ночь на воскресенье в отеле «Дворец Трезини», который принадлежал Евгению Пригожину, проходило «иммерсивное шоу Inferno». Организаторы мероприятия обещали гостям, что они смогут открыть «мир без сковывающих правил и границ» и «познать истинное искушение».

Все участники проходили обязательное собеседование. От них требовали соблюдать дресс-код и быть «соответствующим уровню мероприятия». Девушки должны были быть в черных платьях, мужчины — в смокингах, главный атрибут — черная маска.

Минимальная стоимость билета — 35 тыс. для женщин и 145 тыс. для мужчин. Самый люксовый билет пары обошелся в 695 тыс.

По заявлению общественников на место прибыла полиция, которая организовала проверку.

До этого в Москве задержали планировавших провести секс-вечеринку в подвале дома.

Ранее в Германии рейд полиции сорвал секс-вечеринку.