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Полиция сорвала секс-вечеринку в Петербурге

Полиция сорвала секс-вечеринку в Петербурге с входными билетами до 700 тысяч

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Силовики в Санкт-Петербурге разогнали закрытую секс-вечеринку «Inferno» по доносу «Русской общины». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В ночь на воскресенье в отеле «Дворец Трезини», который принадлежал Евгению Пригожину, проходило «иммерсивное шоу Inferno». Организаторы мероприятия обещали гостям, что они смогут открыть «мир без сковывающих правил и границ» и «познать истинное искушение».

Все участники проходили обязательное собеседование. От них требовали соблюдать дресс-код и быть «соответствующим уровню мероприятия». Девушки должны были быть в черных платьях, мужчины — в смокингах, главный атрибут — черная маска.

Минимальная стоимость билета — 35 тыс. для женщин и 145 тыс. для мужчин. Самый люксовый билет пары обошелся в 695 тыс.

По заявлению общественников на место прибыла полиция, которая организовала проверку.

До этого в Москве задержали планировавших провести секс-вечеринку в подвале дома.

Ранее в Германии рейд полиции сорвал секс-вечеринку.

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