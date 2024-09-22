Из Глухова в Сумской области эвакуировали треть населения

Около трети населения эвакуировали из города Глухова в граничащей с РФ Сумской области. Об этом заявила глава Глуховской общины Надежда Вайло на видео в YouTube-канале региональной администрации.

Она сообщила, что в городе объявлена обязательная эвакуация. Мера является своевременной и связана с расположением Глухова в приграничной зоне (он находится в 15 км от границы с Россией в Шосткинском районе).

«На сегодняшний день 10 тыс. человек уже выехали из города, это почти треть», — сказала Вайло.

Чиновница добавила, что уже были вывезены примерно 70% детей.

При этом об эвакуации города власти сообщали еще 4 сентября. Они отмечали возросшее количество обстрелов Сумской области. Решение вывозить жителей было принято на региональном совете обороны, но нужно было правильно организовать эвакуацию. 13 августа Генеральный штаб ВСУ заявил о введении в Сумской области запрета на перемещение «всех категорий граждан» в 20-километровой приграничной зоне. Тогда же МВД республики сообщало, что в регионе эвакуируют жителей 183 населенных пунктов.

Ранее Россия применила новое оружие в Сумской области.