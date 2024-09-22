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В Геленджике мужчина вышел на прогулку на сапборде и пропал в открытом море

В Геленджике мужчину унесло в открытое море на сапборде

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sergua/Shutterstock/FOTODOM

В Геленджике спасатели ищут мужчину, которого унесло в море на сапборде. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Россиянин отдыхал на пляже в хуторе Джанхот, откуда вышел в акваторию Черного моря. После этого его никто не видел. О том, где он находится сейчас, информация отсутствует.

«Сейчас проводится поисково-спасательная операция. В море вышли спасатели на катерах», – сообщается в публикации.

Ранее в МЧС предупреждали, что 22 сентября на территории региона пройдут сильные дожди, будет шквалистое усиление ветра. На некоторых участках сохраняется опасность формирования смерчей над морем.

В МЧС порекомендовали не выходить из дома без необходимости и внимательно наблюдать за окружающей обстановкой.

До этого в этом же регионе молодые люди отправились на прогулку на сапбордах и не смогли самостоятельно вернуться на берег. Спасателям позвонил отец брата и сестры, после чего его детям помогли.

Ранее в Анапе мужчину и ребенка унесло в море на сапбордах.

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