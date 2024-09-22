В Магнитогорске мать заперла младенца в машине и ушла за покупками

В Магнитогорске прохожие нашли младенца в запертой машине на парковке торгового центра, более получаса они не могли найти мать ребенка. Об этом сообщает портал «74.ru».

Инцидент произошел на парковке торгового центра «Гостиный двор», прохожая услышала плач младенца и нашла его запертым в автомобиле. Очевидцы сообщили о произошедшем в охрану центра и обратились в правоохранительные органы.

«Сигнализацию мать отключала, также по всему ТЦ включали систему оповещения, что было слышно даже на улице. Минут за пять до приезда полиции вышла мать ребенка, вместе со своим старшим сыном, которому 16 лет. Мать утверждает, что она ушла на 15 минут в магазин, что она покормила своего ребенка, и он хорошо у нее спит», — рассказали свидетели произошедшего.

В региональном МВД подтвердили, что на место выезжали сотрудники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянка, бросившая младенца на парковке, отделалась условным сроком.