Пострадавших при пожаре на АЗС Ставрополья выписали из больницы

Пострадавших при пожаре на автозаправочной станции (АЗС) в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края перевели на амбулаторное лечение. Об этом сообщил врио главы округа Виктор Фетисов в своем Telegram-канале.

Врио главы округа напомнил, что в результате инцидента пострадали двое человек. Их доставили в больницу, где специалисты оказали им необходимую помощь.

«По состоянию здоровья, они не нуждаются в госпитализации и могут обойтись амбулаторным лечением. Желаю скорейшего выздоровления!» — написал Фетисов.

Возгорание на АЗС произошло накануне вечером на автомобильной дороге Александровское-Новоселицкое-Буденновск. Движение на данном участке осуществлялось в штатном режиме, однако Фетисов предупредил о возможных задержках.

По данным Telegram-канала 112, первоначально загорелся бензовоз, с него огонь перекинулся на заправку, а потом на другие машины и постройки АЗС. По информации оперативных служб, пожар уже локализован.

Ранее стало известно, что прокуратура проведет проверку после пожара на Ставрополье.