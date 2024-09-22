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Пострадавших при пожаре на АЗС Ставрополья выписали из больницы

Двоих пострадавших при пожаре на АЗС в Ставропольском крае выписали из больницы

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Freepik.com

Пострадавших при пожаре на автозаправочной станции (АЗС) в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края перевели на амбулаторное лечение. Об этом сообщил врио главы округа Виктор Фетисов в своем Telegram-канале.

Врио главы округа напомнил, что в результате инцидента пострадали двое человек. Их доставили в больницу, где специалисты оказали им необходимую помощь.

«По состоянию здоровья, они не нуждаются в госпитализации и могут обойтись амбулаторным лечением. Желаю скорейшего выздоровления!» — написал Фетисов.

Возгорание на АЗС произошло накануне вечером на автомобильной дороге Александровское-Новоселицкое-Буденновск. Движение на данном участке осуществлялось в штатном режиме, однако Фетисов предупредил о возможных задержках.

По данным Telegram-канала 112, первоначально загорелся бензовоз, с него огонь перекинулся на заправку, а потом на другие машины и постройки АЗС. По информации оперативных служб, пожар уже локализован.

Ранее стало известно, что прокуратура проведет проверку после пожара на Ставрополье.

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