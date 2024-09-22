Председатель правления «Движения первых» посетил спартакиаду «Гвардия» в Ижевске

«Движение первых» за полтора года достигло огромных результатов. Об этом в ходе рабочего визита в Ижевск 21 сентября рассказал председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Он отметил, что за это время было создано более 47 тыс. первичных отделений во всех регионах России. Теперь, по его словам, у каждого ребенка, даже в самых удаленных уголках России, есть возможность стать участником мероприятий и активностей движения.

«Будем расширять проектную деятельность, выходить за пределы школы, развивать сеть первичных отделений в колледжах, молодежных центрах, в учреждениях культуры, спорта и на предприятиях», — сказал Орлов.

В ходе визита он поделился своими впечатлениями от первой недели работы в движении и от общения с его участниками.

«Сейчас я много общаюсь с коллективом «Движения первых» и с участниками. Ребята очень позитивные, у них огромное количество идей и предложений. В своих городах, школах они развивают первичные отделения, занимаются вместе интересными и полезными делами. Они настоящие патриоты России и видят свое будущее в нашей стране. Раньше у меня было только две дочки, а теперь 7,5 млн детей», – сказал он.

Также Орлов вместе с главой Удмуртии Александром Бречаловым и командиром отряда мобильного особого назначения Росгвардии Олегом Матвеевым стал гостем республиканских финалов и церемонии закрытия спартакиады «Гвардия» и смотра-конкурса по строевой подготовке «Равняемся на Героев».

Участие в республиканском финале военно-патриотической спартакиады «Гвардия» приняли 340 школьников, студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования. Ребят ждали 15 различных испытаний. В свою очередь, участниками смотра-конкурса «Равняемся на Героев» стали 1364 человека в составе 62 команд. Среди них – ученики кадетских классов, юнармейцы, участники военно-патриотических клубов и объединений республики.

На «Классной встрече» с активистами движения Удмуртии Артур Орлов пообщался с ребятами и ответил на их вопросы. Председатель правления Движения обсудил с ними планы и задачи, стоящие перед организацией, отметил важность и ценность диалога и инициативы. Артур Орлов поделился с Первыми моментами своей биографии и рассказал о своей мечте.