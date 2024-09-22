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В РКФ рассказали о новом правиле при провозе питомцев в Калининград

РКФ: для провоза животных в Калининград потребуется тест на антитела к бешенству

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Shutterstock

Для перевозки питомцев в Калининградскую область на поезде или машине потребуется тест на определение титра антител к вирусу бешенства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

По словам главы РКФ, причиной этого стали новые правила транзита домашних животных в Евросоюз (ЕС). При этом, как отметил Голубев, при путешествии с животными в Калининградскую область авиатранспортом никаких дополнительных документов не требуется — будет достаточно ветеринарного паспорта с отметкой о прививке против бешенства.

«Но если вы едете на поезде или машине, то по пути следования вы пересечете территорию Евросоюза, и тогда, кроме паспорта, вам потребуются евросправка и тест на определение титра антител к вирусу бешенства», — сказал президент РКФ.

По словам Голубева, новые правила ЕС распространяются также на тех, кто путешествует транзитом через территорию этого объединения. Однако это не касается воздушного транзита, если человек с животным не будет покидать зону аэропорта.

Собеседник агентства отметил, что владельцы домашних животных продолжают путешествовать за границу, однако из-за введения наличия тестов усложнился процесс получения документов, а также выросла стоимость любого перемещения питомцев в сторону Евросоюза.

В конце августа «Газета.Ru» публиковала результаты исследования сервисов Авто.ру и Яндекс Путешествия, согласно которым большинство (85,7%) автовладельцев берут собак с собой в путешествия.

Ранее сообщалось, что в России могут выделить номера для постояльцев с животными.

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