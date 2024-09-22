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В Крыму спасли подростков, застрявших на горе Космос

В Крыму спасатели сняли с горы Космос группу подростков

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Телеграм-канал «МЧС России»

В Судаке спасатели МЧС оказали помощь трем подросткам на горе Космос. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Трое подростков застряли на скалистом участке горы Космос в Крыму, молодые люди поднялись на достаточно большую высоту, но из-за сложного рельефа местности не смогли спуститься вниз самостоятельно. На помощь им пришли спасатели МЧС Крыма.

Подниматься к юношам пришлось с помощью альпинистского снаряжения, любителей гор благополучно спустили на землю, медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Стерлитамакском районе Башкирии спасли туриста, который сорвался со скалы. 41-летний мужчина совершал восхождение и упал с высоты. Путешественник получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться. На место были вызваны спасатели, пострадавшего сняли со скалы с помощью альпинистского снаряжения, наложили на ногу повязку и оказали первую помощь.

Ранее в Крыму мужчина сорвался со стометрового обрыва.

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