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Пенсионерка из Башкирии истязала беременную дочь и внуков и пыталась сжечь дом

В Башкирии пенсионерка истязала беременную дочь и внуков

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства истязаний беременной женщины и ее малолетних детей, физическое насилие к ним применяла пожилая родственница. Об этом сообщает портал «Башинформ».

Пожилая жительница Башкирии длительное время подвергала истязаниям свою семью. Женщина издевалась над беременной дочерью и ее несовершеннолетними детьми. Пенсионерка также пыталась сжечь их дом.

В обстоятельствах семейного конфликта разбираются следователи. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело об истязании. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления республики доложить о установленных обстоятельствах.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи семьи. Ребенок показал шрамы прибывшему на место инспектору по делам несовершеннолетних. Вскоре школьницу изъяли и поместили под опеку родственников отца. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Тюменской области мать два года истязала дочь.

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