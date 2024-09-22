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Россиянка продала машину, набрала кредитов и отдала мошенникам 9,3 млн рублей

В Красноярском крае женщина спасала сбережения и лишилась 9,3 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Лесосибирске телефонные мошенники обманули местную жительницу, они убедили женщину взять несколько кредитов, продать машину и перевести им более 9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

58-летняя специалист речного пароходства лишилась 9,3 млн рублей, пытаясь спасти свои накопления. В начале сентября женщине позвонили неизвестные, они убедили россиянку в том, что злоумышленники пытаются завладеть ее накоплениями.

Чтобы сохранить деньги, мошенники посоветовали женщине снять средства со счетов и оформить в банке несколько кредитов, деньги она перевела на указанные звонившими реквизиты. Получив пять миллионов рублей, аферисты заставили жертву заложить в ломбард ювелирные украшения и продать автомобиль.

Когда преступники перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянка прикидывалась серьезно больной в банке, чтобы отдать мошенникам 9 млн.

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