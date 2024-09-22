Россиянин, изнасиловавший семилетнюю девочку в лесу, получил 12 лет колонии

В Сямженском районе Вологодской области огласили приговор местному жителю, который обвинялся в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Как удалось установить и доказать следствию, в 2022 году злоумышленник заманил в лес семилетнюю девочку и надругался над ней. Спустя некоторое время он пришел в школу к первокласснице и ждал ее около входа. Подозрительного незнакомца заметили местные жители и сообщили в полицию.

Подозреваемого задержали, в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину.

До этого сообщалось, что в Ростовской области мигрант пытался изнасиловать 14-летнюю девочку на остановке. Школьница из поселка Щепкин ждала на остановке автобус, когда к ней подошел неизвестный мужчина. Незнакомец начал приставать к 14-летней девочке, злоумышленника спугнули прохожие, он успел скрыться с места происшествия. Подозреваемого в домогательствах в отношении ребенка удалось задержать, им оказался 31-летний мигрант.

Ранее в Москве подросток с приятелем поймали педофила-мигранта и сдали его в полицию.