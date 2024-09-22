Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин, изнасиловавший семилетнюю девочку в лесу, получил 12 лет колонии

Житель Вологодской области получил 12 лет колонии за насилие над ребенком

close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Сямженском районе Вологодской области огласили приговор местному жителю, который обвинялся в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Как удалось установить и доказать следствию, в 2022 году злоумышленник заманил в лес семилетнюю девочку и надругался над ней. Спустя некоторое время он пришел в школу к первокласснице и ждал ее около входа. Подозрительного незнакомца заметили местные жители и сообщили в полицию.

Подозреваемого задержали, в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину.

До этого сообщалось, что в Ростовской области мигрант пытался изнасиловать 14-летнюю девочку на остановке. Школьница из поселка Щепкин ждала на остановке автобус, когда к ней подошел неизвестный мужчина. Незнакомец начал приставать к 14-летней девочке, злоумышленника спугнули прохожие, он успел скрыться с места происшествия. Подозреваемого в домогательствах в отношении ребенка удалось задержать, им оказался 31-летний мигрант.

Ранее в Москве подросток с приятелем поймали педофила-мигранта и сдали его в полицию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами