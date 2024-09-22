У побережья Сальвадора произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в субботу вблизи побережья Сальвадора. Об этом сообщила Геологическая служба США на своем сайте.

По данным службы, эпицентр подземных толчков находился в 34 километрах к северо-востоку от города Ла-Либертад, чье население оценивается в 16,8 тысячи человек.

Как сообщает служба, очаг залегал на глубине 75 километров. Информация о пострадавших не поступала, угроза цунами не объявлялась.

До этого землетрясение магнитудой 6 произошло на западе Аргентины в провинции Сан-Луис. Толчки были зафиксированы в 18.24 (00.24 мск) на глубине 140 километров. Информации о последствиях землетрясения на данный момент не сообщаются.

Недавно землетрясение зафиксировали и на территории России. Оно произошло на юге Кемеровской области, в Таштагольском муниципальном районе. Его магнитуда составила 4,3.

Ранее жители города Иркутска ощутили подземные толчки.