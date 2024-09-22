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52% россиян считают, что доходы от продажи ископаемых должны идти гражданам

РИА: часть прибыли с продажи ископаемых должна идти людям, считает 52% россиян

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Shutterstock

Чуть больше половины россиян считают, что государство обязано назначить гражданам фиксированные ежемесячные выплаты за счет средств, полученных от продажи полезных ископаемых. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, пишет РИА Новости.

«Каждый второй россиянин (52%) считает, что государство должно выплачивать гражданам ежемесячную фиксированную сумму», — говорится в исследовании.

Из тех, кто поддержал соответствующую инициативу, своим главным аргументом указывали происхождение прибыли. Они напомнили, что добываемые на территории РФ ископаемые являются народным достоянием.

Еще порядка 35% опрошенных выразили опасение, что из-за подобных выплат будет увеличение темпов роста инфляции.

Тем временем, стоимость российской нефти Urals с конца июня рухнула на порядка 30%, опустившись ниже потолка в $60 за баррель.

По данным Argus Media, на прошлой неделе нефть марки Urals, отгруженная из российских портов на Балтике, торговалась в среднем по $59,46. Цены на отгрузки через Черное море были всего на $0,35 выше.

Ранее сообщалось, что экспорт российской нефти растет на фоне падения цен.

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