Всех пострадавших при теракте в «Крокусе» выписали из больниц

Всех пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» выписали из медицинских учреждений. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«Все пострадавшие при теракте в «Крокус сити холле», проходившие стационарное лечение, были выписаны», — заявил он.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта текущего года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Как сообщалось, тогда под стражей оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода. В настоящее время мужчины находятся в СИЗО.

К текущему моменту сотрудники правоохранительных органов задержали еще восемь человек.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.