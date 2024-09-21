Две человека погибли в ДТП в Ростовской области

В Волгодонском районе Ростовской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, погибли два человека, в результате ДТП начался пожар. Подробности рассказали в региональном МЧС.

«В аварию попали 22 человека, включая двух детей, ехавших в автобусе, и двое — в легковушке. По предварительной информации, 5 человек пострадали, к сожалению, погибли двое взрослых», — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. Сотрудники МЧС потушили вспыхнувшие автомобили.

21 сентября заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в результате автомобильной аварии.

Незадолго до этого в Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошло ДТП с участием легковых автомобилей и пешехода. В аварии пострадала женщина.

Ранее врач рассказала, можно ли перемещать пострадавшего в ДТП.