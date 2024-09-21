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В Подмосковье подросток выпал из окна с грудным ребенком на руках

В Подмосковье 14-летняя девочка родила дома и выпала с ребенком из окна

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Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном Одинцово 14-летняя девочка с новорожденным ребенком выпала из окна. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, девушка родила ребенка в домашних условиях. К сожалению, как сообщается, последствия падения оказались фатальными как для матери, так и для новорожденного.

В настоящее время выясняются детали происшествия и его причины.

Сегодня в Дагестане школьница решила помочь родителям с уборкой и выпала из окна. Инцидент произошел в городе Хасавюрте. Во время мойки окон девочка не удержалась и выпала с высоты четвертого этажа.

В тот же день в городе Щекино Тульской области очевидцы спасли ребенка, который выпал из окна квартиры на третьем этаже.

До этого сообщалось, что в Москве школьница выпала из окна при попытке сделать фото. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Маршала Бирюзова в ночь на 10 сентября.

Ранее в Уфе ребенок выпал из окна и получил серьезные травмы, пока взрослые пили чай.

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