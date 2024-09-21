Жителей атакованного беспилотниками района Кубани перевозят на ночь в гостиницы

В Краснодарском крае жителей Тихорецкого района, который атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины, перевозят ночевать в гостиницы Тихорецка. Об этом передает ТАСС.

Транспортировка организована на автобусах. Всем эвакуированным помогают волонтеры, отмечает агентство.

В настоящее время в Тихорецком районе организовано три пункта временного размещения.

«Наши волонтеры помогли оснастить их всем необходимым — спальными местами, завезли средства личной гигиены, детские принадлежности», — проинформировал первый вице-спикер законодательного собрания края Николай Гриценко.

Эвакуированным готовы оказать помощь почти 30 волонтеров, добавил он.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил эвакуацию поселка возле города Тихорецка, атакованного украинскими дронами. Он добавил, что на месте происшествия работает глава района Анатолий Перепелин и, по предварительной информации, никто в результате удара не пострадал.

Кроме того, глава Тихорецка Евгений Голубь предупредил местных жителей о фейках в социальных сетях после атаки дронов на Тихорецкий район. Он призвал соблюдать бдительность и не переводить никому деньги.

Власти Тихорецкого района объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Тихорецке берут пробы воздуха после атаки БПЛА.