В Ирпене ПЦУ захватила последний храм канонической УПЦ

В городе Ирпень, расположенном в Киевской области Украины, последний храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) стал жертвой рейдерской атаки, осуществленной группой, связанной с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РПЦ.
«19 сентября 2024 года в Ирпене группа рейдеров, поддерживаемая мэром Александром Маркушиным и местной полицией, захватила Николаевский храм и часовню Воскресения Христова», — отмечается в сообщении.
По словам протоиерея Александра Федоричко, который занимает должность благочинного, злоумышленники срезали замки на храме и заявили, что теперь он принадлежит ПЦУ. 28 июня активисты раскольнической структуры провели незаконное собрание и подделали документы на право собственности на храм.
Как уточнили в РПЦ, Николаевский храм был единственным оставшимся храмом Украинской православной церкви в этом благочинии.
До этого представители ПЦУ попытались захватить Покровский храм канонической УПЦ в городе Боярка Киевской области.
Ранее украинская полиция обвинила настоятеля храма УПЦ в том, что он «восхвалял Путина».