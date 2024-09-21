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В Ирпене ПЦУ захватила последний храм канонической УПЦ

РПЦ: раскольники захватили последний храм канонической УПЦ в Ирпени

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В городе Ирпень, расположенном в Киевской области Украины, последний храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) стал жертвой рейдерской атаки, осуществленной группой, связанной с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РПЦ.

«19 сентября 2024 года в Ирпене группа рейдеров, поддерживаемая мэром Александром Маркушиным и местной полицией, захватила Николаевский храм и часовню Воскресения Христова», — отмечается в сообщении.

По словам протоиерея Александра Федоричко, который занимает должность благочинного, злоумышленники срезали замки на храме и заявили, что теперь он принадлежит ПЦУ. 28 июня активисты раскольнической структуры провели незаконное собрание и подделали документы на право собственности на храм.

Как уточнили в РПЦ, Николаевский храм был единственным оставшимся храмом Украинской православной церкви в этом благочинии.

До этого представители ПЦУ попытались захватить Покровский храм канонической УПЦ в городе Боярка Киевской области.

Ранее украинская полиция обвинила настоятеля храма УПЦ в том, что он «восхвалял Путина».

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