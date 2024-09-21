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Минтранс отверг создание в России саморегулируемого авиатакси

РБК: Минтранс не поддержал создание в РФ саморегулируемого авиатакси

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Diman_Diver/Shutterstock/FOTODOM

Министерство транспорта России высказалось против законопроектов межфракционной рабочей группы Госдумы, касающихся выделения авиатакси как отдельного вида гражданской авиации и создания саморегулируемой организации (СРО) в этой области. Об этом сообщается в ответе заместителя главы Минтранса Владимира Потешкина депутату Олегу Леонову, одному из авторов инициатив (РБК располагает копией письма). Леонов подтвердил подлинность документа для РБК.

Межфракционная рабочая группа по малой авиации в Госдуме собиралась сделать эти предложения в начале года, предлагая закрепить термин «авиатакси» в Воздушном кодексе. Под данным видом транспорта подразумевались коммерческие воздушные перевозки с использованием лишь легких воздушных судов, как пилотируемых, так и беспилотных, согласно концепции федерального закона. К таким средствам воздушного транспорта относятся автожиры, однодвигательные самолеты и летательные аппараты с максимальной взлетной массой до 5,7 тонны, способные перевозить от девяти до 19 пассажиров. В частности, такие модели как Ан-2, DHC-6, Cessna, а также вертолеты Bell 407 и Robinson R44.

Кроме того, одним из законопроектов предусматривалось создание саморегулируемой организации для авиатакси, членам которой не придется соблюдать ряд установленных норм сертификации и лицензирования в авиации, что облегчило бы их выход на рынок.

«По сути, предложенные законопроекты наделяют СРО в области авиатакси полномочиями, правами и функциями государственного органа в сфере гражданской авиации (Росавиации) и законодательного органа (включая разработку и утверждение правил предоставления услуг и льгот для пассажиров), что противоречит действующему законодательству России и Конвенции о международной гражданской авиации», — отметил Потешкин в своем отзыве на законопроекты.

До этого сообщалось, что цены на авиабилеты в России могут продолжить расти и в 2025 году, подорожание может быть двузначным.

Ранее в Госдуме разработали законопроект об авиатакси, который упростит правила перевозки граждан легкомоторными самолетами.

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