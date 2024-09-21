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Во Владикавказе случилось задымление в торговом центре «Алания Молл»

МЧС: во Владикавказе произошло задымление в ТЦ «Алания Молл»

Задымление случилось в торгово-развлекательном центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания в своем Telegram-канале.

«Была проведена эвакуация посетителей ТЦ. По прибытии было установлено, что имеется небольшое задымление под крышей без горения. Ранг пожара отменен», — отметили в ведомстве.

Слаженные действия коллектива «Алании Молл» позволили избежать серьезного возгорания, подчеркнули в МЧС. Кроме эвакуации, сотрудники торгового центра потушили мангальную зону кухни точки общепита, а затем смогли охладить систему вытяжки на крыше.

Предварительной причиной задымления стало возгорание жировых остатков в вытяжной трубе, добавили в ведомстве.

До этого сообщалось, что 9 сентября в городе Зеленокумске Ставропольского края в торговом центре вспыхнули несколько магазинов. Спасателям удалось локализовать возгорание в течение нескольких минут. Обошлось без пострадавших.

Ранее во Владикавказе загорелся мужчина из-за высоковольтного провода.

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