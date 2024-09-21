В Челябинске учеников двух школ отправили на дистанционное обучение из-за пневмонии

Дистанционное обучение организовали две школы Челябинска из-за вспышки пневмонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Дистанционные занятия проводятся в школе №121, с 20 по 29 сентября учащиеся школы №105 занимаются в аналогичном формате, отметили в региональном министерстве образования.

Школы перевели на дистанционный формат в связи с предписанием Роспотребнадзора, добавили в областном министерстве.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге из-за роста заболеваемости пневмонией на карантин закрылись пять школ.

Кроме того, вспышку пневмонии фиксировали в лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском Свердловской области. Госпитализация потребовалась 11 детям. При этом изначально руководство лагеря отрицало вспышку заболевания.

Роспотребнадзор предупреждал о росте инфекционных заболеваний: число случаев заражения коклюшем выросло в 7,6 раза по сравнению со среднемноголетними показателями, а корью и гемофильной инфекцией в 2023 году заболели в 7 и в 2,8 раза больше человек соответственно по сравнению с 2022 годом.

Ранее ВОЗ предупредила о быстром распространении опасной для жизни супербактерии, вызывающей пневмонию.