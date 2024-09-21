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В Подмосковье родители запирали приемную дочь в клетке в воспитательных целях

В Подмосковье родители запирали приемную дочь в клетке, чтобы воспитать

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Pixabay

В Подмосковье родители в воспитательных целях запирали приемную дочь в клетке, стоявшей во дворе. Об этом сообщает RT со ссылкой на соседей семьи.

По информации телеканала, прокуратура и Следственный комитет начали проверку в отношении многодетной семьи опекунов, которые проживают в городе Солнечногорске. Соседи рассказали, что воспитывающиеся в ней дети одеваются не по погоде и выглядят неухожено.

Кроме того, летом этого года одна из соседок, ребенка которой покусала собака, проживавшая на участке семьи, пришла к ним разбираться. Во дворе она увидела большое количество мусора и девочку, запертую в маленькой клетке из сетки-рабицы. На вопрос о том, почему ребенок заперт, опекуны ответили, что это воспитательная мера.

О произошедшем стало известно органам опеки, которые навестили семью и зафиксировали антисанитарию. Опекунам вынесли предупреждение и поставили на учет.

Ранее в Якутии трое приемных детей сбежали из дома родителей ночью.

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