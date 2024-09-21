Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил о гибели своего экс-помощника — полковника ВСУ Александра Никитюка.

Украинские издания и Telegram-каналы писали, что он погиб 20 сентября во время ракетного удара ВС РФ в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). По данным Telegram-канала издания Украина.ру, Никитюка ликвидировали в Доброполье Покровского района.

Корреспонденты писали, что бывшего помощника Залужного уничтожили с помощью ракеты реактивной системы залпового огня С-300. Снаряд поразил гостиницу «Алексия», где и был Никитюк.

По данным СМИ, ВС РФ 20 сентября нанесли массированный удар по украинским позициям в Доброполье и Белицком. В результате было поражено здание гостинично-ресторанного комплекса, где, как выяснилось, организовали пункт временного размещения солдаты механизированной бригады ВСУ.

Также российские военные уничтожили западный сухогруз с ракетами и боеприпасами, а также живую силу и два склада Вооруженных сил Украины.

Ранее представитель подполья рассказал об ударах по ВСУ в Николаевской области.