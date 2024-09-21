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Роспотребнадзор заявил о распространении нового штамма коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового штамма коронавируса XEC

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Corona Borealis Studio/Shutterstock/FOTODOM

Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового штамма коронавируса XEC. Об этом сообщает ТАСС.

«Симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами. Среди них: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк», — сообщили в ведомстве.

Первые случаи заражения этим штаммом были выявлены в Италии в мае 2024 года.

До этого врач Тимаков назвал сильный насморк симптомом варианта коронавируса FLiRT.

3 сентября в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщали, что заболеваемость ковидом на территории России за последнюю неделю увеличилась на 20%. В заявлении уточняется, что в период с 26 августа по 1 сентября на каждые 100 тыс. жителей страны приходилось 14,73 зараженного коронавирусом.

По его словам, голос заболевшего может стать осиплым. Помимо этого, характерны слабость и потливость. При этом от других острых респираторных вирусных инфекций этот вариант ковида отличается сочетанием боли в горле с сильным насморком и длительной заложенностью носа. Врач также отметил, что после любого ковида сохраняется вероятность постковида.

Ранее вирусолог Щелканов заявил о снижении патогенности коронавируса.

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