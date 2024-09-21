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В Краснодаре собака напала на 10-летнего мальчика

В Краснодаре ребенок пострадал от нападения бродячей собаки

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Shutterstock

В Краснодаре бродячая собака набросилась на 10-летнего школьника возле стадиона, пес разодрал ребенку голень. Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

Инцидент произошел 19 сентября, 10-летний мальчик шел на спортивную площадку, на улице Ставропольской, когда на него напала бродячая собака. Агрессивный пес прокусил ребенку голень, пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Мальчик обратился к тренеру, который перебинтовал ему ногу и отвез в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Подмосковье собака породы акита-ину прокусила череп четырехлетней девочке, ребенка госпитализировали. Инцидент произошел в СНТ «Ветеран», с ребенком гуляла бабушка. В какой-то момент из ворот одного из участков выбежала рыжая собака и напала на дошкольницу. Пенсионерка не сразу среагировала на острую ситуацию. Врачи оценили состояние ребенка как тяжелое.

Ранее бродячая собака разодрала лицо 10-месячному младенцу в Краснодарском крае.

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