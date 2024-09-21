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Муфтия Гайнутдина переизбрали главой Духовного управления мусульман

Муфтия Гайнутдина переизбрали главой Духовного управления мусульман в России

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Алексей Никольский

Муфтия Равиля Гайнутдина единогласно переизбрали на пост Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на пятилетний срок. Об этом сообщает РИА Новости.

«По новому уставу организации председатель ДУМ РФ Гайнутдин становится главным муфтием. Нарушений во время голосования не зафиксировано», — заявили в пресс-службе организации.

Гайнутдин вступает в должность с момента переизбрания.

Накануне первый заместитель председателя Духовного управления мусульман, ректор Московского исламского института (МИИ) Дамир Мухетдинов сообщил, что в России в следующем году выпустят энциклопедический словарь «Ислам в Российской Федерации», его издание профинансирует Минобрнауки. Он рассказал, что словарь доработают и доверстают до конца года, а с 2025 года за счет бюджетных средств будет издана тысяча экземпляров книги в рамках федеральной программы 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии.

Ранее совет улемов разрешил мусульманам некоторые операции с кешбэком.

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