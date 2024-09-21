В Стерлитамаке произошло частичное обрушение многоквартирного дома

Частичное обрушение жилого дома произошло в городе Стерлитамаке в Республике Башкортостан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

«В Стерлитамаке обрушилась часть облицовочного кирпича двухэтажного многоквартирного жилого дома», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, здание расположено на улице Свердлова и в августе текущего года было признано аварийным.

Всего в доме находятся восемь квартир, в которых проживают 16 человек. В результате происшествия никто из них не пострадал, уточняется в публикации.

«Системы жизнеобеспечения не нарушены, спасателями <...> ведется обследование дома», — добавили в МЧС РФ.

Там уточнили, что собственники квартир не обращались к властям с просьбой организовать для них пункт временного размещения (ПВР). Тем не менее администрация населенного пункта решила расселить жильцов дома, пока специалисты не закончат оценивать состояние здания.

«Четыре человека будут размещены в ПВР (на базе общежития УУНиТ), 12 человек, в том числе один ребенок, будут проживать у родственников», — уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что ситуация находится на контроле Главного управления МЧС РФ по республике.

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