Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве назначили наказания 13 фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries

Суд в Москве арестовал 13 фигурантов дела о стрельбе около офиса Wildberries

close
Антон Вылекжанин/РИА Новости

Мещанский районный суд Москвы назначил административные наказания 13 фигурантам дела о нападении на главный офис компании Wildberries. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Из заявления следует, что в отношении мужчин было заведено дело по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

«Суд назначил каждому <...> наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — говорится в публикации.

Также в тексте перечисляются фамилии и инициалы всех фигурантов, которых признали виновными.

18 сентября около офиса Wildberries, расположенного в московском бизнес-центре «Романов Двор», произошла стрельба. Причиной послужила попытка бизнесмена Владислава Бакальчука, который приходится мужем основательнице компании Татьяне Бакальчук, войти в здание в сопровождении охраны и бойцов ММА.

По словам Татьяны Бакальчук, ее супруг намеревался захватить офис. Однако сам мужчина утверждает, что приехал на переговоры с нынешним руководством Wildberries.

В результате конфликта пострадали девять человек, двоих из них спасти не удалось. Сотрудники следственных органов предъявили обвинения более 30 участникам стрельбы, в том числе Владиславу Бакальчуку. 20 сентября предпринимателя отпустили на свободу, при этом еще шестерых фигурантов отправили под арест на 15 суток.

Ранее журналисты выяснили, что один из участников конфликта у офиса Wildberreis служит в спецназе «Ахмат».

Все новости на тему:
Стрельба в офисе Wildberries
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами