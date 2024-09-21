В Москве назначили наказания 13 фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries

Мещанский районный суд Москвы назначил административные наказания 13 фигурантам дела о нападении на главный офис компании Wildberries. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Из заявления следует, что в отношении мужчин было заведено дело по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

«Суд назначил каждому <...> наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — говорится в публикации.

Также в тексте перечисляются фамилии и инициалы всех фигурантов, которых признали виновными.

18 сентября около офиса Wildberries, расположенного в московском бизнес-центре «Романов Двор», произошла стрельба. Причиной послужила попытка бизнесмена Владислава Бакальчука, который приходится мужем основательнице компании Татьяне Бакальчук, войти в здание в сопровождении охраны и бойцов ММА.

По словам Татьяны Бакальчук, ее супруг намеревался захватить офис. Однако сам мужчина утверждает, что приехал на переговоры с нынешним руководством Wildberries.

В результате конфликта пострадали девять человек, двоих из них спасти не удалось. Сотрудники следственных органов предъявили обвинения более 30 участникам стрельбы, в том числе Владиславу Бакальчуку. 20 сентября предпринимателя отпустили на свободу, при этом еще шестерых фигурантов отправили под арест на 15 суток.

Ранее журналисты выяснили, что один из участников конфликта у офиса Wildberreis служит в спецназе «Ахмат».