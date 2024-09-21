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В Карском море исследуют затопленную подводную лодку

МЧС: водолазы исследуют затопленную 30 лет назад в Карском море атомную подлодку

Водолазы МЧС исследуют затопленную 30 лет назад в Карском море атомную подводную лодку К-27. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представительницы МЧС Александры Куренковой.

Судно находится на глубине в 31 метр.

«Подлодка представляет собой наиболее радиационно опасный объект среди прочих затопленных объектов в российской Арктике. В пятый раз водолазы МЧС России ведут работы в составе экспедиции научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» в Карском море», — рассказала Куренкова.

Отмечается, что водолазы будут работать в Северном ледовитом океане месяц, и им придется брать пробы при низких температурах воздуха и воды.

К-27 — единственная советская и российская атомная подводная лодка, построенная по проекту 645 ЖМТ с жидким металлом в качестве теплоносителя. Она была затоплена в 1982 году, спустя 14 лет после радиационной аварии на борту.

До этого водолазы подняли со дна Ладожского озера грузовик ЗИС-5, работавший на Дороге жизни.

Ранее водолазы нашли 175-летние бутылки шампанского на месте кораблекрушения.

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