Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Японская корпорация ICOM оценивала возможность детонации ее раций в Ливане

Корпорация ICOM посчитала крайне маловероятным, что в Ливане взорвались ее рации

close
Mohamed Azakir/Reuters

Японская корпорация ICOM посчитала «крайне маловероятным», что в Ливане детонировали рации именно ее производства. Заявление с соответствующим содержанием появилось на сайте компании.

В публикации со ссылкой на власти ближневосточной республики подчеркивается, что взорвавшиеся устройства не были одобрены министерством связи Ливана и не импортировались через официального дистрибьютора. Более того, по словам представителей корпорации, ICOM уже некоторое время не производит подобные модели раций.

«Мы также знаем точно, что контрафактные рации с таким же номером модели импортировались из других стран», — процитировали в компании ливанского министра связи Джонни Курму.

Из сообщения следует, что определить производителя детонировавших раций можно было бы путем проверки одного из взорвавшихся устройств.

«Однако, после сопоставления многочисленных данных, которые стали известны на данный момент, такие как отсутствие голографической наклейки <...>, мы считаем вероятность того, что <...> рации были продукцией ICOM, крайне низкой», — добавили в корпорации.

17 сентября в Ливане произошла массовая детонация пейджеров, которые принадлежали членам движения «Хезболла». В результате ранения получили не менее четырех тысяч человек, при этом 12 пострадавших спасти не удалось.

В Бейруте данное происшествие назвали следствием «израильской агрессии».

На следующий день в ближневосточной республике вновь начались взрывы. На этот раз детонировали бытовая техника и рации. По последней информации, пострадали 608 человек. Из них 25 жителей страны спасти не удалось.

Ранее поставщики раций от компании ICOM перестали оформлять заказы в РФ.

Все новости на тему:
Подрыв пейджеров «Хезболлы»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами