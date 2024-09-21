Японская корпорация ICOM оценивала возможность детонации ее раций в Ливане

Японская корпорация ICOM посчитала «крайне маловероятным», что в Ливане детонировали рации именно ее производства. Заявление с соответствующим содержанием появилось на сайте компании.

В публикации со ссылкой на власти ближневосточной республики подчеркивается, что взорвавшиеся устройства не были одобрены министерством связи Ливана и не импортировались через официального дистрибьютора. Более того, по словам представителей корпорации, ICOM уже некоторое время не производит подобные модели раций.

«Мы также знаем точно, что контрафактные рации с таким же номером модели импортировались из других стран», — процитировали в компании ливанского министра связи Джонни Курму.

Из сообщения следует, что определить производителя детонировавших раций можно было бы путем проверки одного из взорвавшихся устройств.

«Однако, после сопоставления многочисленных данных, которые стали известны на данный момент, такие как отсутствие голографической наклейки <...>, мы считаем вероятность того, что <...> рации были продукцией ICOM, крайне низкой», — добавили в корпорации.

17 сентября в Ливане произошла массовая детонация пейджеров, которые принадлежали членам движения «Хезболла». В результате ранения получили не менее четырех тысяч человек, при этом 12 пострадавших спасти не удалось.

В Бейруте данное происшествие назвали следствием «израильской агрессии».

На следующий день в ближневосточной республике вновь начались взрывы. На этот раз детонировали бытовая техника и рации. По последней информации, пострадали 608 человек. Из них 25 жителей страны спасти не удалось.

Ранее поставщики раций от компании ICOM перестали оформлять заказы в РФ.